Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Immobilienfürst

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 9

Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen

Der Immobilienfürst

Folge 9: Folge 9

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Familienerbe, die Dorfschänke der Großeltern in Heidenburg, stellt für die Geschwister Christian (29), Sarah (25) und Marion (36) eine finanzielle Belastung dar. Die veraltete Inneneinrichtung und die marode Bausubstanz schreckten bisher alle Käufer ab. Der Fürst stattet die Immobilie mit innovativen Ideen, frischer Farbe und neuem Inventar aus. Bei der Neueröffnung mit Freibier können sich die Gastro-Anwärter davon überzeugen, dass der Laden überhaupt läuft ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Der Immobilienfürst

Der Immobilienfürst

Alle 1 Staffeln und Folgen