Der Katzenflüsterer
Folge vom 27.05.2015: Crazy Daisy
44 Min.Folge vom 27.05.2015Ab 6
Leanne und Steve sind überzeugt, in Daisy das perfekte Haustier gefunden zu haben. Doch bald stellt sich heraus, dass ihr Spitzname „Crazy Daisy” nicht aus der Luft gegriffen ist. Die arme Katze leidet an einer Form von Hyperästhesie, die zu Selbstverletzung führt: Über 20 Mal am Tag rastet Daisy regelrecht aus und fügt sich selbst Kratz- und Bisswunden zu. Um ihrem Stubentiger zu helfen, hat das Paar viel Geld für Medikamente, Arztbesuche und Akupunktur ausgegeben, doch alle Behandlungen waren erfolglos. Da sich die besorgte Leanne inzwischen nur noch um Daisy kümmert, fühlt sich ihr Mann vernachlässigt und droht, die Beziehung zu beenden.
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
