Der Katzenflüsterer
Folge vom 20.02.2015: Ein wilder Schotte
45 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 6
Bob und Stephanie führen seit vielen Jahren eine glückliche Beziehung, die auch sehr harmonisch wäre, wenn es da nicht den streunenden Kater aus der Nachbarschaft gäbe. Diese Schottische Faltohrkatze ist herrenlos, schaut bei Stephanie aber täglich vorbei, um sich eine Portion Hühnerfleisch einzuverleiben. Steph ist inzwischen ganz vernarrt in den Kater, den sie Buddy getauft hat und versucht alles, um ein Haustier aus ihm zu machen. Doch Buddy hat keine Lust auf Zähmung und quittiert ihre Annäherungsversuche mit heftiger Gegenwehr. Weiß Katzenflüsterer Jackson Rat, wie man aus dem wilden Schotten einen zahmen Stubentiger macht?
