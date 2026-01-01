Der kleine Zauberer/Doktor Bär/Großer kleiner BärJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 14: Der kleine Zauberer/Doktor Bär/Großer kleiner Bär
23 Min.
Der kleine Bär lässt sein Abendessen so schnell verschwinden, dass er glaubt, ein Magier zu sein. Weil Mutter Bär sich verkühlt, spielt der kleine Bär für sie den Doktor. Der kleine Bär stellt sich vor, dass er viel größer ist.
