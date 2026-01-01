Geburtstagssuppe/Eisbär/Der kleine Bär geht fischenJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 2: Geburtstagssuppe/Eisbär/Der kleine Bär geht fischen
23 Min.
Der kleine Bär kocht eine Geburtstagssuppe und erlebt eine große Überraschung. Beim Renovieren wird Kleiner Bär durch einen Farbeimer weiß. Der kleine Bär und der Kauz treffen sich am Teich, um zu fischen.
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Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH