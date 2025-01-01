Die Nixe/Die fliegenden Pfannkuchen/Rasseln im KartonJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 8: Die Nixe/Die fliegenden Pfannkuchen/Rasseln im Karton
23 Min.
Als der kleine Bär beim Baden eine Nixe entdeckt, erzählt er seinen Eltern und Freunden davon, doch sie glauben ihm nicht. Vater Bär und der kleine Bär lassen Pfannkuchen fliegen. Der kleine Bär lässt dich durch Rasseln zum Musik machen inspirieren.
