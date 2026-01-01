Familienfoto/Der kleine Bär und Linda/Linda zu BesuchJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 9: Familienfoto/Der kleine Bär und Linda/Linda zu Besuch
23 Min.
Der kleine Bär lernt mit einem Fotoapparat umzugehen. Der kleine Bär hat eine neue Freundin: das schöne Mädchen Linda. Kleiner Bär ist ganz aufgeregt. Denn Linda kommt für einen Tag zu Besuch. Nach einem schönen Tag beschließen sie, zu heiraten.
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Der kleine Bär
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH