Tante Henne / Das Ballspiel / Allen lieben PüppiJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 10: Tante Henne / Das Ballspiel / Allen lieben Püppi
23 Min.
Der Kleine Bär hütet die kleinen Nichten von der Henne und besucht mit ihnen ihre Tante. Die Henne räumt gerade ihre Wohnung auf und hat eigentlich gar keine Zeit. Die Küken sollen ihr helfen, aber daraus wird nichts, im Gegenteil ...
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Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH