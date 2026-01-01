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Der kleine Bär

Tante Henne / Das Ballspiel / Allen lieben Püppi

Staffel 2Folge 10
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Der kleine Bär

Folge 10: Tante Henne / Das Ballspiel / Allen lieben Püppi

23 Min.

Der Kleine Bär hütet die kleinen Nichten von der Henne und besucht mit ihnen ihre Tante. Die Henne räumt gerade ihre Wohnung auf und hat eigentlich gar keine Zeit. Die Küken sollen ihr helfen, aber daraus wird nichts, im Gegenteil ...

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