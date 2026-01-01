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Der kleine Bär

Die besten Freunde / Das Blaubeer-Picknick / Ein Freund für Püppi

Staffel 2Folge 11
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Der kleine Bär

Folge 11: Die besten Freunde / Das Blaubeer-Picknick / Ein Freund für Püppi

23 Min.

Emily und der kleine Bär haben Mumps. Doch das kann sie nicht erschüttern, schließlich haben sie eine Menge lustiger Sachen erlebt. Und was läge näher, als diese im Krankenlager zu einem Buch zusammenzufassen?

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