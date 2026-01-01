Die besten Freunde / Das Blaubeer-Picknick / Ein Freund für PüppiJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 11: Die besten Freunde / Das Blaubeer-Picknick / Ein Freund für Püppi
23 Min.
Emily und der kleine Bär haben Mumps. Doch das kann sie nicht erschüttern, schließlich haben sie eine Menge lustiger Sachen erlebt. Und was läge näher, als diese im Krankenlager zu einem Buch zusammenzufassen?
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Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH