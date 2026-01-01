Picknick auf dem Pudding-Berg / Merkwürdige Wesen / Ein neuer, großer FreundJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 12: Picknick auf dem Pudding-Berg / Merkwürdige Wesen / Ein neuer, großer Freund
23 Min.
Der kleine Ohnefuß spielt blinder Passagier auf Emilys Hut, als sie sich auf den Weg zum Picknick macht. Dort gibt es noch viele andere Plätze, an denen er sich hervorragend verstecken kann, zum Beispiel im Sandwich des kleinen Bären ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH