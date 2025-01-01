Mein Freund Moby / Mitzi, der Affe / Der ZauberteppichJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 14: Mein Freund Moby / Mitzi, der Affe / Der Zauberteppich
23 Min.
Der kleine Bär ist mit seinem Vater auf hoher See. Sie schippern genau an der Stelle, wo Vater Bär vor vielen Jahren seinen Freund, Moby den Wal, zum ersten Mal gesehen hat. Vater Bär erzählt die spannende Geschichte, wie er Moby kennen gelernt hat ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH