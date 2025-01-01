Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der lose Zahn / Die Märchenstunde / Die Zuckernäpfchen

Staffel 2Folge 5
Der lose Zahn / Die Märchenstunde / Die Zuckernäpfchen

Folge 5: Der lose Zahn / Die Märchenstunde / Die Zuckernäpfchen

23 Min.

Der kleine Bär entdeckt seinen ersten wackelnden Milchzahn. Wenn der Zahn herausfällt, legt man ihn unter das Kopfkissen. Nachts kommt dann die Zahnfee und tauscht den Zahn gegen ein Geschenk aus. Zusammen mit seinen Freunden versucht der kleine Bär, sich von dem Zahn zu befreien. Aber selbst die Zahn-Zieh-Maschine vom Kauz kann das Problem nicht lösen ...

