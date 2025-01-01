Der lose Zahn / Die Märchenstunde / Die ZuckernäpfchenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 5: Der lose Zahn / Die Märchenstunde / Die Zuckernäpfchen
23 Min.
Der kleine Bär entdeckt seinen ersten wackelnden Milchzahn. Wenn der Zahn herausfällt, legt man ihn unter das Kopfkissen. Nachts kommt dann die Zahnfee und tauscht den Zahn gegen ein Geschenk aus. Zusammen mit seinen Freunden versucht der kleine Bär, sich von dem Zahn zu befreien. Aber selbst die Zahn-Zieh-Maschine vom Kauz kann das Problem nicht lösen ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH