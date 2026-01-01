Die Schneeballschlacht / Die Wintersonnenwende / Das SchneegestöberJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 6: Die Schneeballschlacht / Die Wintersonnenwende / Das Schneegestöber
23 Min.
Vater Bär sitz schlechtgelaunt über der Buchführung. Mutter Bär hat ein Einsehen und schickt ihren Gatten mit dem kleinen Bären an die frische Luft. Draußen im Schnee treffen die beiden Henne, Kauz, Kater und die Ente, und schon sausen die ersten Schneebälle durch die Luft ...
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Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3: Studio 100 Media GmbH