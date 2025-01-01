Der Wundergarten /Prinz kleiner Bär / Ein Bild für LindaJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 7: Der Wundergarten /Prinz kleiner Bär / Ein Bild für Linda
23 Min.
Der Kleine Bär pflanzt Sonneblumen in seinen Garten. Zusammen mit Schlängel wartet er darauf, dass die Blumen wachsen. Er spricht sogar mit ihnen. Plötzlich passiert etwas Wundersames, und der Kleine Bär reist mit Schlängel in einen Wundergarten, in dem Riesen-Pflanzen wachsen ...
Der kleine Bär
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH