Der Entdeckungsmarsch / Kleiner Vogelscheuchen-Bär / Der kleine NickJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 8: Der Entdeckungsmarsch / Kleiner Vogelscheuchen-Bär / Der kleine Nick
23 Min.
Der kleine Bär unternimmt mit seinen Freunden einen Entdeckungsmarsch zum Hoppe-Hüpfer-Teich. Jeder darf mal bestimmen, welcher Weg eingeschlagen werden soll, und eine aufregende Geschichte erzählen. So klettern sie über einen Berg, erkunden eine glitzernde Höhle, reisen auf dem Rücken einer Wasserschlange und fliegen durch die Luft ...
Alle Staffeln im Überblick
Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH