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Der kleine Bär

Der Entdeckungsmarsch / Kleiner Vogelscheuchen-Bär / Der kleine Nick

Staffel 2Folge 8
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Der kleine Bär

Folge 8: Der Entdeckungsmarsch / Kleiner Vogelscheuchen-Bär / Der kleine Nick

23 Min.

Der kleine Bär unternimmt mit seinen Freunden einen Entdeckungsmarsch zum Hoppe-Hüpfer-Teich. Jeder darf mal bestimmen, welcher Weg eingeschlagen werden soll, und eine aufregende Geschichte erzählen. So klettern sie über einen Berg, erkunden eine glitzernde Höhle, reisen auf dem Rücken einer Wasserschlange und fliegen durch die Luft ...

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