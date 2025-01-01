Die schlaue Grille / Blätter-Träume / Der freche BesenJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 10: Die schlaue Grille / Blätter-Träume / Der freche Besen
23 Min.
Eine Grille ist mit dem Feuerholz in das Haus von Lindas Oma gekommen. Angeregt durch das Zirpen der Grille, holt Lindas Oma ihre Ziehharmonika und macht Musik. Linda und der Kleine Bär singen dazu und zwei Mäuse tanzen vor dem Kamin.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH