Mitzis kleines Monster /Spielereien / ApfelmusJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 2: Mitzis kleines Monster /Spielereien / Apfelmus
23 Min.
Linda, Mitzi und der Kleine Bär führen mit ihren Puppen ein Stück für ihre Freunde auf. Die beiden Puppen Püppi und Seebär erwarten Mitzis Puppe zum Tee. Als Mitzi seine Puppe ins Spiel bringt, sind alle überrascht, denn es ist ein kleines Monster ...
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Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH