Vater Bärs Nachthemd / Geistermusik / Die FrühlingssucherJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 3: Vater Bärs Nachthemd / Geistermusik / Die Frühlingssucher
23 Min.
Vater Bär ist auf See und der Kleine Bär vermisst ihn sehr. Als Mutter Bär mit dem Kleinen Bären die Wäsche von der Leine nehmen will, kommt ein Windstoß und das Nachthemd von Vater Bär fliegt davon. Der Kleine Bär will es fangen und läuft hinterher. Das Nachthemd macht merkwürdige Dinge, als ob Vater Bär darin stecken würde.
Alle Staffeln im Überblick
Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH