Vater Bärs Nachthemd / Geistermusik / Die Frühlingssucher

Staffel 3Folge 3
Vater Bärs Nachthemd / Geistermusik / Die Frühlingssucher

23 Min.

Vater Bär ist auf See und der Kleine Bär vermisst ihn sehr. Als Mutter Bär mit dem Kleinen Bären die Wäsche von der Leine nehmen will, kommt ein Windstoß und das Nachthemd von Vater Bär fliegt davon. Der Kleine Bär will es fangen und läuft hinterher. Das Nachthemd macht merkwürdige Dinge, als ob Vater Bär darin stecken würde.

