Wo ist der Honig? / Die Flaschenpost / Der kleine Zucker-BärJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 4: Wo ist der Honig? / Die Flaschenpost / Der kleine Zucker-Bär
23 Min.
Der Kleine Bär geht zur Großmutter und trifft unterwegs Mitzi, der den letzten Rest Honig vom Kleinen Bären probiert. Mitzi findet den Honig so lecker, dass er sich direkt welchen holen will. Da lernt er ärgerliche Bienen kennen und erfährt eine Menge über Honig ...
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Der kleine Bär
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
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