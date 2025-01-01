Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Der kleine Bär

Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegen

Staffel 3Folge 7
Joyn Plus
Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegen

Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegenJetzt ohne Werbung streamen

Der kleine Bär

Folge 7: Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegen

23 Min.

Der kleine Bär beobachtet begeistert die kleinen Ameisen. Als Mutter Bärs Nähfadenrolle unter einen Busch kullert, schrumpft er und wird so winzig wie eine Ameise. Der winzige kleine Bär folgt dem roten Faden und trifft eine Biene, eine Spinne, eine Vogelfamilie und die Ameisen. Als es brenzlig wird, rettet ihn Schlängel.

Alle Staffeln im Überblick

Der kleine Bär
Der kleine Bär

Der kleine Bär

Alle 3 Staffeln und Folgen