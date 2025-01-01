Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegenJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 7: Große kleine Welt / Prinzessin Ente / Die Ente lernt fliegen
23 Min.
Der kleine Bär beobachtet begeistert die kleinen Ameisen. Als Mutter Bärs Nähfadenrolle unter einen Busch kullert, schrumpft er und wird so winzig wie eine Ameise. Der winzige kleine Bär folgt dem roten Faden und trifft eine Biene, eine Spinne, eine Vogelfamilie und die Ameisen. Als es brenzlig wird, rettet ihn Schlängel.
