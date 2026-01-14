Auftrag eines UnbekanntenJetzt kostenlos streamen
Der kleine Herr Jakob
Folge 15: Auftrag eines Unbekannten
2 Min.Folge vom 14.01.2026
Witziger Zeichentrick-Clip mit dem liebenswerten, knollnasigen Herrn Jakob in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf Hans Jürgen Press’ gleichnamigem Comic, der Anfang der 60er-Jahre in der Zeitschrift „Stern“ erschien.
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0