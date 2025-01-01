Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Es bleibt in der Familie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7
Es bleibt in der Familie

Es bleibt in der FamilieJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 7: Es bleibt in der Familie

42 Min.Ab 12

Von Ferchert und Meisner soll Mick endlich erfahren, was tatsächlich in der verhängnisvollen Silvesternacht passiert ist und inwiefern er in das Verbrechen verstrickt war. Für Andreas wird die Luft unterdessen dünn, denn seine Partnerin Anja ist ebenfalls in die Sache verwickelt und muss irgendwie den Verdacht von sich lenken. Mit Görnemann stirbt schließlich ein weiterer Beteiligter. Wer wird der nächste sein?

