Der Mordfall Trudie Adams - Erneute Ermittlung
Folge 2: Korruption
53 Min.Folge vom 07.09.2019Ab 12
Die Enthüllungsjournalisten Ruby Jones und Neil Mercer stoßen auf ein Netz aus Korruption und Vertuschungen. Bereits 1978 wurden Reporter von einflussreichen Personen bei ihrer Berichterstattung behindert. Nach Trudies Verschwinden meldeten sich 14 junge Frauen, die alle auf ähnliche Weise entführt und vergewaltigt wurden. Tatsächlich gab es zwei Kreise von Verdächtigen: Eine Gruppe junger Männer und einen aktenkundigen Sexualstraftäter, der sogar von einigen der Opfer identifiziert wurde.
Genre:Krimi, Mini-Serie
