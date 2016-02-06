Der Pazifikkrieg
Folge 1: Pearl Harbor
50 Min.Folge vom 06.02.2016Ab 12
Am 7. Dezember 1941 überfällt die japanische Luftwaffe den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbour auf Hawaii. Ziel ist es, die gesamte Pazifikflotte der USA mit einem Schlag zu zerstören. Amerika wird gedemütigt, doch der Plan misslingt. Die Japaner haben eine Schlacht gewonnen – aber noch lange nicht den Krieg. Im Sommer 1942 beherrscht die US-Navy wieder den Ozean. Trotzdem: In Asien erobern Japans Truppen ein Land nach dem anderen. Nichts und niemand scheint sie aufhalten zu können...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Pazifikkrieg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Krieg, Militär, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises