Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 1: Ein neues Leben
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Namen der Organisation hat Eva Eisenhart den Auftrag, den legendären Goldstaub von Atlantis zu bergen - auch wenn sie dafür die sagenumwitterte Stadt in Schutt und Asche legen muss. Einer ihrer Mitarbeiter, Joris Orkov, stürzt sich in die Tiefen und begegnet dort einem Fabelwesen. Ohne weiteren Befehl folgt er ihm und verunglückt. Das Fabelwesen ist Akata, der Prinz von Atlantis. Er rettet Orkov und schenkt ihm ein neues Leben als Fischmensch. Akata und Orkov schließen Freundschaft und können Eva Eisenhart gemeinsam in die Flucht schlagen. Orkov kehrt zurück zu seinen Freunden. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6