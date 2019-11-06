Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 10: Die Außerirdischen
23 Min.Ab 6
Orkov und seine Freunde beobachten den Absturz eines UFOs. Kurz darauf bergen sie die Besatzungsmitglieder des Raumschiffes und stellen fest, dass es sich dabei um Handelspartner der Neu-Atlanteaner handelt, die ursprünglich auf dem Weg nach Neu-Atlantis waren. Als ihnen aber der Treibstoff ausging, mussten sie auf der Erde notlanden. Akata verspricht ihnen den erforderlichen Goldstaub für die Tankfüllung, wenn er dafür mit ihnen in seine Heimat reisen darf. Doch dann erscheinen die Bazooka-Brüder und bringen die Außerirdischen in ihre Gewalt. Um die neuen Freunde retten zu können, muss Akata auf seinen sehnlichsten Wunsch verzichten. Rechte: Your Family Entertainment
Der Prinz von Atlantis
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6