Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Außerirdischen

Der Prinz von Atlantis

Folge 10: Die Außerirdischen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Orkov und seine Freunde beobachten den Absturz eines UFOs. Kurz darauf bergen sie die Besatzungsmitglieder des Raumschiffes und stellen fest, dass es sich dabei um Handelspartner der Neu-Atlanteaner handelt, die ursprünglich auf dem Weg nach Neu-Atlantis waren. Als ihnen aber der Treibstoff ausging, mussten sie auf der Erde notlanden. Akata verspricht ihnen den erforderlichen Goldstaub für die Tankfüllung, wenn er dafür mit ihnen in seine Heimat reisen darf. Doch dann erscheinen die Bazooka-Brüder und bringen die Außerirdischen in ihre Gewalt. Um die neuen Freunde retten zu können, muss Akata auf seinen sehnlichsten Wunsch verzichten. Rechte: Your Family Entertainment

