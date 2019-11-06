Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Der König der Lachse

Der Prinz von Atlantis

Folge 11: Der König der Lachse

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Anführer der Lachse bittet Akata um seine Hilfe. Da die Organisation am Epigon einen Staudamm errichtet hat, können die Lachse ihre Laichplätze nicht mehr erreichen. Akata und Oya verlassen nur ungern ihre heimischen Gewässer und lassen daher Orkov durch Schlomu eine Nachricht überbringen, in der sie ihn um seine Unterstützung bitten. Die Nachricht wird abgefangen, von Alfred dekodiert und wenig später sind die Bazooka Brüder am Staudamm, um Akata in Empfang zu nehmen. Während einer wilden Verfolgungsjagd sind es eigentlich Alfreds Lasergranaten, die den Staudamm zum Einbruch bringen. Rechte: Your Family Entertainment

