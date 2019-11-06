Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die GoldstaubbombeJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 12: Die Goldstaubbombe
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Endlich ist die Organisation im Besitz des heiß begehrten Goldstaubs, der nun zum Bau der G-Bombe verwendet werden soll. Aufgrund akuten Zeitmangels können bei den darauf folgenden Bombentests natürlich keine Sicherheits-maßnahmen getroffen werden, und so ist es kein Wunder, dass Alfred die Kunden der Organisation bei der ersten Zündung unter Wasser beinahe in die Luft sprengt. Ein zweiter Test wird angesetzt, diesmal auf der Insel Tarita. Oya und Akata sind bestürzt, als sie davon erfahren, denn Tarita ist die Heimat von Djin und seinem Onkel Momo. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Der Prinz von Atlantis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6