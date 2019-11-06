Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die Goldstaubbombe

Der Prinz von Atlantis

Folge 12: Die Goldstaubbombe

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Endlich ist die Organisation im Besitz des heiß begehrten Goldstaubs, der nun zum Bau der G-Bombe verwendet werden soll. Aufgrund akuten Zeitmangels können bei den darauf folgenden Bombentests natürlich keine Sicherheits-maßnahmen getroffen werden, und so ist es kein Wunder, dass Alfred die Kunden der Organisation bei der ersten Zündung unter Wasser beinahe in die Luft sprengt. Ein zweiter Test wird angesetzt, diesmal auf der Insel Tarita. Oya und Akata sind bestürzt, als sie davon erfahren, denn Tarita ist die Heimat von Djin und seinem Onkel Momo. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Rechte: Your Family Entertainment

