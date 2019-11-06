Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Im Spiegel der Seelen

Im Spiegel der SeelenJetzt ohne Werbung streamen

Der Prinz von Atlantis

Folge 13: Im Spiegel der Seelen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nachdem Akata den Spiegel der Seelen kennengelernt hat, kann er es kaum erwarten, Orkov und Djin davon zu erzählen. Und obwohl Shum ihn gewarnt hat, überredet Akata seine Freunde zu einer Reise in die eigenen Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Aber diese Reise ist gefährlich, denn noch nie ist jemand aus dem Spiegel der Seelen zurück gekehrt. Zu verlockend ist die Welt der Seelen. Um seine Freunde zu retten, begibt sich Akata in Orkovs und Djins Träume. Mit Hilfe des Blauen Strahls gelingt es ihm, wach zu bleiben. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Der Prinz von Atlantis

Der Prinz von Atlantis

Alle 1 Staffeln und Folgen