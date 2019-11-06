Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Im Spiegel der SeelenJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 13: Im Spiegel der Seelen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachdem Akata den Spiegel der Seelen kennengelernt hat, kann er es kaum erwarten, Orkov und Djin davon zu erzählen. Und obwohl Shum ihn gewarnt hat, überredet Akata seine Freunde zu einer Reise in die eigenen Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Aber diese Reise ist gefährlich, denn noch nie ist jemand aus dem Spiegel der Seelen zurück gekehrt. Zu verlockend ist die Welt der Seelen. Um seine Freunde zu retten, begibt sich Akata in Orkovs und Djins Träume. Mit Hilfe des Blauen Strahls gelingt es ihm, wach zu bleiben. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6