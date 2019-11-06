Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 15: Der versinkende Ozean
Ab 6
Auf einer Verfolgungsjagd öffnet Luc unbeabsichtigt, weil er Akata mit seinen Torpedos verfehlt, den Schlund des Ewigen Feuers; einen Schacht, der bis zum Mittelpunkt der Erde führt. Daraufhin hat Eva die Idee, das Meer in diesen Schacht abfließen zu lassen, um anschließend ungehindert an den Goldstaub gelangen zu können. Wenig später werden Orkov und Dorothy durch den verhängnisvollen Sog in den Schlund des Ewigen Feuers gezogen. Nur Akata ist mit Hilfe des Blauen Strahls noch in der Lage, ihr Leben zu retten. Aber nachdem die drei dem tödlichen Schlund entkommen konnten, geraten sie in Evas Gewalt. Rechte: Your Family Entertainment
Der Prinz von Atlantis
