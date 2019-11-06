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Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
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Der Vulkan

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Der Prinz von Atlantis

Folge 16: Der Vulkan

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Unter der Wasseroberfläche steht ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Aber Eva und ihre Männer haben die Öffnung des Vulkans mit einer geotektonischen Kuppel versehen. Die Folge ist ein unterirdischer Überdruck, der das Meer allmählich zum Kochen bringt. Die Fische sind bereits in kältere Gewässer abgezogen, als Orkov und Akata diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Am Ende kann die Kuppel mit Hilfe der Wale und einem riesigen Eisberg zerstört und dem Vulkan, seiner Natur entsprechend, zum Ausbruch verholfen werden. Rechte: Your Family Entertainment

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Der Prinz von Atlantis

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