Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Käpt'n Bahas Rückkehr
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Akata empfängt ein Funksignal von einem atlantischen Raumschiff. Das Schiff ist auf dem Weg um ihn abzuholen, und nach Neu-Atlantis zu bringen. Aber kurz nach der Landung stellt sich heraus, dass keine Atlanter, sonder lediglich Käpt'n Baha und Riilee, ein intergalaktischer Händler, an Bord sind. Baha ist gekommen, um sich an Akata zu rächen. Orkov, Dorothy und Akata können fliehen, aber Oya und Djin geraten in die Gewalt des Käpt`ns. Am Ende können sie sich selber befreien, und Akata programmiert den ursprünglichen Kurs des Schiffes. Baha und Riilee sind also wieder unterwegs zum Planeten der Leviathane. Rechte: Your Family Entertainment
Der Prinz von Atlantis
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6