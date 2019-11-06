Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Geister der VorfahrenJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 2: Die Geister der Vorfahren
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Djin entdeckt auf einem seiner Tauchgänge ein geheimnisvoll glänzendes Schiffswrack: die legendäre, verschollene Arche von Atlantis, einst gebaut aus purem Goldstaub. Natürlich ist auch Eva Eisenhart, die durch ihre Spione von der Existenz der Arche erfährt, an der Bergung des Wracks interessiert. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, den Orkov, Akata und ihre Freunde beinahe schon verloren haben, als Luc Bazooka in die Arche eindringt und damit die Heilige Stätte von Atlantis entweihen. Die Geister der Vorfahren Akatas erscheinen. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Der Prinz von Atlantis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6