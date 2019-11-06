Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 20: Evas Rache
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seit Eva Eisenhart aus der Organisation entlassen wurde, langweilt sich Akata zu Tode. Niemand will mit ihm spielen, es gibt keine Abenteuer mehr zu erleben. Aber der Schein trügt, denn Eva ist bereits dabei, ihren teuflischen Plan in die Tat umzusetzen. Mit Hilfe eines Senders manipuliert sie das Verhalten der Meerestiere. Fische, Kranken und selbst Akata sind am Ende aggressiv und greifen die Platon an. Doch bevor Eva den gesamten Ozean beherrscht, kann Orkov den Sender zerstören. Wenig später wird Eva Eisenhart wieder in die Organisation aufgenommen. Rechte: Your Family Entertainment
Der Prinz von Atlantis
