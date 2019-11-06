Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Die königliche Barke

Folge 21: Die königliche Barke

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Aufgrund einer groben Fahrlässigkeit von Luc Bazooka, wird Eva bis auf weiteres vom Dienst suspendiert. Als ihr Stellvertreter darf nun Matt Eisenhart, ihr ungeliebter Bruder, die Bohrungen leiten. Wenig später graben die Bergungsmannschaften die königliche Barke von Atlantamafara aus und stören somit die ewige Ruhe der Ahnen Akatas. Die erzürnten Geister ergreifen Besitz von allen Fahrzeugen und Maschinen und machen sich bereit zum Angriff auf Caphira Eins. Da Akata sich nicht gegen die Seelen seiner Vorfahren stellen darf, kann er selbst nichts gegen die anstehende Katastrophe unternehmen. Rechte: Your Family Entertainment

