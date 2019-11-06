Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Die GiftmüllkatastropheJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 22: Die Giftmüllkatastrophe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Consort, ein Tanker mit einer großen Ladung Giftmülle an Bord, befindet sich auf dem Weg in die antarktischen Gewässer. Der Kapitän will das Schiff und seine Ladung im ewigen Eis versenken. Aber an Bord befindet sich auch eine alte Freundin von Joris, Andrea King. Es gelingt ihr gerade noch, per Funkspruch um Hilfe zu rufen, bevor sie von der Crew gefangen genommen wird. Kurz darauf brechen Orkov und Akata auf, um Andrea zu retten und die Natur vor einer Katastrophe zu bewahren. Aber wenig später stellt sich heraus, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Consort zu entsorgen: in der Chaos-Spalte in der Nähe von Atlantis. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Der Prinz von Atlantis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6