Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 23: Angriff des Riesenrochens
24 Min.Ab 6
Drei Mitarbeiter der Organisation und Djin werden von einem Riesenrochen angefallen. Um ein wirksames Gegengift entwickeln zu können, brauchen sowohl Eva als auch Orkov und Dorothy das gift des Rochen. Nachdem Eva die kleine Oya als Geisel nehmen konnte verlangt sie von Akata, dass er ihr das Rochengift beschaffen soll, andernfalls würde er seine Freundin niemals wieder sehen. Akata gelangt mit Hilfe des Blauen Strahls in den Besitz der kostbaren Flüssigkeit, aber als wenig später die Übergabe stattfinden soll, gerat der Prinz in eine Falle und wird von Eva gefangen genommen. Rechte: Your Family Entertainment
Der Prinz von Atlantis
