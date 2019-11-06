Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 26: Die Rückkehr nach Neu-Atlantis
Nachdem Eva Eisenhart endlich in das Innere der Stadt Atlantis eindringen konnte, verlässt sie die Organisation und beschließt, sich den kostbaren Goldstaub unter den Nagel zu reißen. Der Plan scheint zu gelingen, nachdem auch Shum Akata seine letzten Energiereserven zur Verfügung stellen muss, um Djin das Leben zu retten. Aber als alles bereits verloren scheint, geschieht ein Wunder. Akatas Eltern, König Oceanus und seine Frau Serena sind gekommen, um ihren Sohn von seinem schweren Schicksal zu erlösen. Sie schlagen Eva, Luc und Alfred in die Flucht und nehmen Akata mit nach Neu-Atlantis. Rechte: Your Family Entertainment
