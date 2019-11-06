Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der falsche Freund

Der falsche FreundJetzt ohne Werbung streamen

Der Prinz von Atlantis

Folge 4: Der falsche Freund

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Um Akata in Evas Gewalt zu bringen, versucht Alfred die Freundschaft des Prinzen von Atlantis zu gewinnen. Nachdem es Alfred gelungen ist, Akatas Vertrauen zu gewinnen, erhält er als Geschenk ein Medaillon aus Goldstaub, das ihm ein neues Gesicht verleiht. Kurz darauf entreißt Eva ihm das Medaillon, um es einiges Laboruntersuchungen zu unterziehen. Alfred ist verzweifelt, denn dadurch hat er erneut sein Gesicht verloren. Eva versprich, das Medaillon zurück zu geben, wenn er sie zu den Goldstaubfeldern im Innern von Atlantis führt. Erneut gibt sich Alfred als Akatas Freund aus, doch am Ende wird der Verräter entlarvt. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Der Prinz von Atlantis

Der Prinz von Atlantis

Alle 1 Staffeln und Folgen