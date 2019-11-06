Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 5: Der Fluch der Kristallgrüfte
24 Min.Ab 6
Wie jeder atlanteanische Prinz, so muss auch Akata in die heiligen Kristallgrüfte hinabsteigen und seinem Meister einen der Zauberstäbe bringen. Die macht des Blauen Strahls soll ihn vor dem Fluch des Gruftwächters schützen. Akata stellt sich der Herausforderung, und das Abenteuer beginnt. Nichtsahnend begibt er sich in die Gruft, währen Luc Bazooka einen teuflischen Plan in die Tat umsetzt. Er schließt des Prinzen in der königlichen Gruft ein, um die Poseidon in den Besitz der Organisation zu bringen. Wenig später beginnt Alfred im Innern der Gruft mit der Suche nach Akata. Rechte: Your Family Entertainment
