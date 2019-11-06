Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Die tödliche Fracht

Folge 6: Die tödliche Fracht

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ganz in der Nähe von Atlantis sinkt der "Alte Nick" mit einer tödlichen Ladung Tignium an Bord. Um den hochgradig radioaktiven Stoff zu entsorgen, schlägt Meister Shum die Große Finne, eine unter dem Meeresboden gelegenen Vulkanlandschaft, vor. Natürlich ist Eva Eisenhart an dem Tignium interessiert. Es kommt zu einer turbulenten Verfolgungsjagd, die mit einem atemberaubendes Showdown direkt über dem feuerspeienden Schlund der Großen Finne endet, und in dessen Verlauf Akata das Leben seines Feindes Albert rettet. Rechte: Your Family Entertainment

