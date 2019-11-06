Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
Folge 7: Angriff der Morlanteaner
Im ewigen Eis von Arktika bergen Luc und Alfred drei tiefgefrorene Kreaturen, bei denen es sich um 10.000 Jahre alte Morlanteaner handelt. Wie sich kurz darauf herausstellt, waren die Morlanteander die Erzfeinde der Atlanteaner und haben nichts anderes im Sinn, als Atlantis zu erobern und Akata zu vernichten. Eva Eisenhart verbündet sich mit den Morlanteanern, nachdem sie erfahren hat, dass diese im Besitz einer Geheimwaffe - der gefürchtete schwarze Strahl - sind. Aber der gemeinsame Angriff auf Atlantis wird von Akata und Orkov niedergeschlagen, und Eva muss erneut die Flucht ergreifen. Rechte: Your Family Entertainment
