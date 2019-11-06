Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Reise nach Neu-Atlantis

Die Reise nach Neu-AtlantisJetzt ohne Werbung streamen

Der Prinz von Atlantis

Folge 9: Die Reise nach Neu-Atlantis

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Da Akata noch nicht die Kraft besitzt, mit Hilfe des Blauen Strahls ein Hologramm seiner Eltern zu erzeugen, lässt ihm Shum eine Sternenkarte, auf der der Weg nach Neu-Atlantis eingezeichnet ist, zukommen. Um die Reise durch die Galaxis antreten zu können, schlägt Akata seiner Erzfeinding Eva Eisenhart ein Geschäft vor. Die Organisation stellt ihm das Raumschiff zur Verfügung, während er dafür sorgt, dass Eva der ersten Mensch ist, der seine Heimat betritt. Eva willigt ein, will aber ohne Akata nach Neu-Atlantis aufbrechen. Dieser Plan wird jedoch von Orkov vereitelt, dennoch gelangen er und Akata nur bis zum Planeten Shum. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Der Prinz von Atlantis

Der Prinz von Atlantis

Alle 1 Staffeln und Folgen