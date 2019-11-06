Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Die Reise nach Neu-AtlantisJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 9: Die Reise nach Neu-Atlantis
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Da Akata noch nicht die Kraft besitzt, mit Hilfe des Blauen Strahls ein Hologramm seiner Eltern zu erzeugen, lässt ihm Shum eine Sternenkarte, auf der der Weg nach Neu-Atlantis eingezeichnet ist, zukommen. Um die Reise durch die Galaxis antreten zu können, schlägt Akata seiner Erzfeinding Eva Eisenhart ein Geschäft vor. Die Organisation stellt ihm das Raumschiff zur Verfügung, während er dafür sorgt, dass Eva der ersten Mensch ist, der seine Heimat betritt. Eva willigt ein, will aber ohne Akata nach Neu-Atlantis aufbrechen. Dieser Plan wird jedoch von Orkov vereitelt, dennoch gelangen er und Akata nur bis zum Planeten Shum. Rechte: Your Family Entertainment
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Der Prinz von Atlantis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment