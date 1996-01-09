Der Schattenmann
Folge 5: Kopfjäger
Innenminister Möllbach geht auf Distanz zu Michelle. In seiner neuen Position möchte er nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werden. Hilfesuchend wendet sich Michelle an Herzog. Held hat sich mit King geprügelt. Er will die Mahnung des Freundes nicht mehr hören. King ist aus der Luxuswohnung ausgezogen. Was er über das brutale Vorgehen von Herzogs Schlägern berichtet hat, geht Held allerdings nicht aus dem Sinn. Schließlich sucht er das alte Apotheker-Ehepaar auf, das misshandelt und zusammengeschlagen wurde. Als er erkennt, dass die beiden aufgeben wollen, empfiehlt er ihnen, sich der Kündigung und dem Terror zu widersetzen. Dann geht er zu Herzog. Es kann nicht sein, dass der Freund über das informiert ist, was seine Leute in seinem Namen anrichten. Aber Herzog reagiert anders, als Held es erwartet. Zynisch fegt er alle Einwände beiseite. "Wer am meisten hat, wenn er stirbt, hat gewonnen. Wenn du's geschafft hast, werden nicht die Leichen auf deinem Weg gezählt, sondern nur die Nullen auf deinem Konto." Jetzt begreift Held die brutale Rücksichtslosigkeit des Mannes, den er bisher so bewundert hat. Er erfährt, dass Herzog längst über ihn Bescheid weiß, dass seine Polizeikontakte benutzt wurden, um lästige Konkurrenz auszuschalten. Und dass er sich selbst erpressbar gemacht hat, weil er Schmiergeld von Spielclubs kassiert hat. Trotzdem entschließt er sich, den Kampf gegen Herzog aufzunehmen.
