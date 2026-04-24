Der Teufel trägt Prada Deep DiveJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 57: Der Teufel trägt Prada Deep Dive
73 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Ihr wollt nächste Woche das langerwartete Sequel zu „Der Teufel trägt Prada“ schauen, habt aber keine Ahnung mehr, was eigentlich im ersten Teil passiert ist und ob Nate wirklich ein Arschloch war? Dann seid ihr hier genau richtig! Sophie durchbricht dafür heute quasi die vierte Wand, denn sie hat sich ihre Produzentin Hannah aka Hacks geschnappt, um gemeinsam einen DTTP-Deep-Dive hinzulegen, der sich gewaschen hat. Spoiler: Das ist der einzige Deep Dive, den ihr braucht, bevor wir alle nächste Woche im Kino sitzen und potenziell enttäuscht werden. Let's pray!
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