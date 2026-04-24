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Der Sophie Passmann Podcast

Der Teufel trägt Prada Deep Dive

Studio BummensStaffel 2026Folge 57vom 24.04.2026
Der Teufel trägt Prada Deep Dive

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 57: Der Teufel trägt Prada Deep Dive

73 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Ihr wollt nächste Woche das langerwartete Sequel zu „Der Teufel trägt Prada“ schauen, habt aber keine Ahnung mehr, was eigentlich im ersten Teil passiert ist und ob Nate wirklich ein Arschloch war? Dann seid ihr hier genau richtig! Sophie durchbricht dafür heute quasi die vierte Wand, denn sie hat sich ihre Produzentin Hannah aka Hacks geschnappt, um gemeinsam einen DTTP-Deep-Dive hinzulegen, der sich gewaschen hat. Spoiler: Das ist der einzige Deep Dive, den ihr braucht, bevor wir alle nächste Woche im Kino sitzen und potenziell enttäuscht werden. Let's pray!

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