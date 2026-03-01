Der Südwesten von oben
Folge 2: Unsere Schlösser
44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Tausende Burgen und Schlösser thronen im Südwesten, Zeugnisse der Kleinstaaterei und des Konkurrenzkampfes zwischen den einstigen Feudalherren. Ihre Regentschaft brachte eine Blüte der Architektur, der Künste und Wissenschaften.
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Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6