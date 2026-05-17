Lexie, Charlie, and LockyJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 5: Lexie, Charlie, and Locky
47 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Maine-Coon-Katze Lexie hat ein gebrochenes Hüftgelenk. Eine Röntgenaufnahme zeigt, dass Lexie eine angeborene Krankheit hat, die zu dem Bruch geführt hat. Dr. Fitzpatrick bespricht mit den Besitzern die Vor- und Nachteile einer Operation. Bei Border Terrier Charlie stellt der Arzt fest, dass seine Schmerzen von einem Kreuzbandriss kommen. Wie ist das passiert und wie kann er dem Hund helfen?
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Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited