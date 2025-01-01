Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Supermarkt der Zukunft

GalileoStaffel 1Folge 2
Folge 2: Das Grand Opening

42 Min.Ab 6

Keine Kassen, ein eigener Foodbereich, weniger Regale und ganz neue Produkte - unter Anleitung von drei Experten haben Set-Designer und Kulissenbauer den Supermarkt des Jahres 2050 gebaut. 10 Tester aller Altersgruppen bekommen die Möglichkeit, im 'Visionmarket' einzukaufen. Was wird ihnen gefallen und was nicht?

Galileo
