Der Supermarkt der Zukunft
Folge 2: Das Grand Opening
42 Min.Ab 6
Keine Kassen, ein eigener Foodbereich, weniger Regale und ganz neue Produkte - unter Anleitung von drei Experten haben Set-Designer und Kulissenbauer den Supermarkt des Jahres 2050 gebaut. 10 Tester aller Altersgruppen bekommen die Möglichkeit, im 'Visionmarket' einzukaufen. Was wird ihnen gefallen und was nicht?
Der Supermarkt der Zukunft
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben