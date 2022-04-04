Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung

Episode 5

HGTV
Folge vom 04.04.2022
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung

Folge vom 04.04.2022: Episode 5

45 Min.
Ab 12

Marieluise Ruddat wohnt seit zehn Jahren im Hundertwasserhaus in Magdeburg. Auch ihre 3-Zimmer-Wohnung ist ganz im Stil des ausgefallenen Künstlers gestaltet. Nur ein Raum kam in den letzten Jahren deutlich zu kurz: das kleine Esszimmer. Ob Guido es schafft, mit nur 1000 Euro ein kleines Raumwunder zu vollbringen? In Ratingen wohnt Sandra Hoffmann mit ihren beiden Töchtern in einer gemütlichen Dachgeschosswohnung – nur ihr kahles Schlafzimmer lässt zu wünschen übrig. Guido schafft einen Rückzugsort für Sandra, der Romantik und Gemütlichkeit ausstrahlt.

