Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 28.03.2022: Episode 4
45 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12
Gabi lebt auf einem kleinen, alten Bauernhof in Köln-Rath. In jedem Raum herrscht Gemütlichkeit, bis auf das Durchgangszimmer im ersten Stock. Hier regiert das Chaos – obwohl die 56-Jährige das Zimmer gerne als Rückzugsort nutzen würde. Leider weiß sie nicht, wie sie das umsetzen soll und ruft Guido Heinz Frinken zu Hilfe. Die 19-jährige Leonie wohnt in einem Ein-Zimmer-Appartement in Wanzleben Börde und wünscht sich eine neue Couch-Ecke sowie mehr Gemütlichkeit in ihrem kleinen Zuhause. Schafft es Guido, für nur 1000 Euro einen gemütlichen Schlafbereich und dazu noch eine Wohnecke zu gestalten?
